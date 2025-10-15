22.9 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Sport

Infortuni e recuperi: Milan-Fiorentina in bilico a San Siro

Da stranotizie
Infortuni e recuperi: Milan-Fiorentina in bilico a San Siro

Problemi per Pioli in vista della partita di domenica a San Siro. La Fiorentina, ferma senza vittorie nelle ultime sei gare, si trova in una situazione di classifica complicata e deve affrontare l’emergenza infortuni, specialmente in un match cruciale contro il Milan.

I viola, allenati da Stefano Pioli, si preparano per il posticipo con numerosi dubbi legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Un caso particolarmente preoccupante è quello di Moise Kean, costretto a uscire per infortunio durante il primo tempo della partita di Estonia-Italia.

Negli ultimi giorni, all’attenzione del Viola Park ci sono state anche le condizioni di altri calciatori infortunati, tra cui Dodô, Jacopo Fazzini e Simon Sohm.

Per capire quali giocatori potranno recuperare in tempo per la sfida contro il Milan, è intervenuto il dottor Luca Pengue, responsabile dell’area medica della Fiorentina, per fornire un aggiornamento sull’infermeria viola. La situazione è delicata e la squadra dovrà affrontare la gara con le risorse disponibili, sperando di ritrovare qualche elemento chiave.

Articolo precedente
Salute mentale in Italia: l’importanza di Màt a Modena
Articolo successivo
Vannacci e la Lega, illusioni di una politica italiana in crisi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.