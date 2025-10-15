Infortuni e recuperi: Milan-Fiorentina in bilico a San Siro

Problemi per Pioli in vista della partita di domenica a San Siro. La Fiorentina, ferma senza vittorie nelle ultime sei gare, si trova in una situazione di classifica complicata e deve affrontare l’emergenza infortuni, specialmente in un match cruciale contro il Milan.

I viola, allenati da Stefano Pioli, si preparano per il posticipo con numerosi dubbi legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Un caso particolarmente preoccupante è quello di Moise Kean, costretto a uscire per infortunio durante il primo tempo della partita di Estonia-Italia.

Negli ultimi giorni, all’attenzione del Viola Park ci sono state anche le condizioni di altri calciatori infortunati, tra cui Dodô, Jacopo Fazzini e Simon Sohm.

Per capire quali giocatori potranno recuperare in tempo per la sfida contro il Milan, è intervenuto il dottor Luca Pengue, responsabile dell’area medica della Fiorentina, per fornire un aggiornamento sull’infermeria viola. La situazione è delicata e la squadra dovrà affrontare la gara con le risorse disponibili, sperando di ritrovare qualche elemento chiave.