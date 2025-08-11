Infortuni e forfait: Berrettini e Badosa dicono addio agli US Open

Il mondo del tennis si prepara per i prestigiosi US Open, ma l’inizio di questa competizione è già segnato da infortuni che mettono a repentaglio le aspirazioni di alcuni tra i migliori atleti. Non solo Matteo Berrettini, che ha dovuto affrontare nuovamente problemi fisici, ma anche Paula Badosa ha ufficialmente rinunciato a partecipare.

Berrettini aveva iniziato il 2025 con buone prestazioni, guadagnandosi un posto tra i primi 30 nel ranking ATP, ma gli infortuni addominali lo hanno costretto a un recupero lungo e difficile, facendolo scivolare oltre la cinquantesima posizione in classifica. La sua situazione è un esempio di come la fatica accumulata possa influenzare gravemente le performance dei tennisti dopo un’intensa stagione.

Anche Badosa è una vittima della sorte avversa: la tennista spagnola, già alle prese con problemi alla schiena, ha annunciato il suo ritiro dagli US Open. Non gioca dalla sua eliminazione al primo turno di Wimbledon, e nonostante gli sforzi per tornare in forma, non ha raggiunto la condizione necessaria per affrontare il torneo. Lo scorso anno, si era fermata ai quarti di finale a New York e in questa stagione aveva raggiunto una semifinale all’Australian Open.

Badosa sarà sostituita dalla svizzera Jill Teichmann nel tabellone principale. Il ritiro della spagnola avrà ripercussioni anche nel doppio misto, dove avrebbe dovuto competere con Jack Draper, anch’egli in cerca di un nuovo partner dopo la rinuncia della sua compagna originale, Zheng Qinwen. La situazione di Draper complica ulteriormente le dinamiche di gioco nei prossimi giorni.