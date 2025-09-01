Infortuni: Conceição costretto a lasciare Juventus-Genoa

Brutte notizie per la Juventus. Durante la partita contro il Genoa, l’allenatore Igor Tudor ha dovuto sostituire Francisco Conceição a causa di un infortunio alla gamba destra. Il portoghese ha subito un contrasto, tentando di continuare, ma alla fine ha dovuto ritirarsi dal campo. Al suo posto è entrato Nico Gonzalez. Con l’uscita di Conceição, la lista degli infortunati si allunga, includendo già Perin, Miretti, Cabal e Milik.

Nella stagione attuale, Conceição ha partecipato a 25 partite, segnando 3 gol e fornendo altrettanti assist. Ha anche ricevuto tre ammonizioni e un’espulsione, chiudendo con una fantamedia di 6,62. Nella prima partita di quest’anno contro il Parma, ha registrato un punteggio di 6,5.