Informazioni su date, biglietti e nuovo brano musicale

Cesare Cremonini ha recentemente annunciato il suo nuovo tour estivo, che si svolgerà negli stadi italiani nel 2025. Le date del tour sono fissate dall’8 giugno al 17 luglio e toccheranno importanti città come Lignano, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma. Cremonini ha espresso la sua gioia per il ritorno sui palchi, invitando i fan a “sognare” con lui.

In concomitanza con l’annuncio del tour, il cantante ha rivelato l’uscita del suo nuovo singolo “Ora che non ho più te”, che sarà disponibile a mezzanotte del 24 settembre, giorno in cui partiranno anche le prevendite dei biglietti. I biglietti per il tour saranno in vendita a partire dalle 10 del 24 settembre per i possessori di American Express, per poi aprire a tutti il 27 settembre su diverse piattaforme come TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.

“Ora che non ho più te” è descritto come una canzone dal sound contemporaneo e elegante, con influenze synth pop. Cremonini ha spiegato che il brano rappresenta un dialogo con il passato e una riflessione sulla fine di una relazione, esprimendo sentimenti di nostalgia e speranza per un nuovo inizio. Secondo Cremonini, la canzone racchiude l’essenza della sua attuale fase di vita, in cui si affronta il passato senza rimpianti e si abbraccia il futuro.

Il cantante ha anche condiviso un’esperienza recente in cui migliaia di italiani a New York hanno cantato le sue canzoni in un flashmob a Times Square, evidenziando la sua popolarità anche all’estero. Questo nuovo tour e il singolo in uscita segnano un’importante tappa nella carriera di Cremonini, che continua a ridisegnare la propria identità musicale e personale, abbracciando i cambiamenti e lasciando andare il passato.

In sintesi, Cesare Cremonini torna a far sognare i suoi fan con un tour nei principali stadi italiani e un nuovo singolo, sintetizzando emozioni di nostalgia e un’apertura verso nuovi inizi.