“È in discussione proprio in questi giorni il recepimento della direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, a miglior tutela del copyright nel rinnovato contesto della fruizione dei contenuti creativi. Si sa che, negli ultimi anni, il flusso informativo in Rete ha raggiunto dimensioni e velocità tali da rendere difficile monitorare la circolazione di materiale riservato. Nessuna barriera spaziale o temporale. A danno di autori ed editori, e a tutto vantaggio di chi ha la gestione dei social e dei media, le redini di un universo virtuale. Tutto viene copiato e divulgato in una maniera quasi irriverente. In più, notizie errate spacciate per vere. Notizie vere artefatte. Notizie inesistenti create. Notizie certe censurate”. Lo sottolinea Meritocrazia Italia, in una riflessione del presidente, Walter Mauriello.





