InfoPS: il nuovo servizio che rassicura i familiari in emergenza

In un contesto in cui la comunicazione è fondamentale per il benessere dei pazienti e delle loro famiglie, il Policlinico San Matteo di Pavia sta facendo un passo avanti significativo. Recentemente, è stata introdotta una piattaforma digitale che mira a migliorare l’esperienza dei familiari che attendono notizie sui propri cari nel pronto soccorso.

La nuova piattaforma, chiamata InfoPS, permette ai familiari e agli accompagnatori di monitorare in tempo reale il percorso sanitario dei pazienti all’interno dell’area di emergenza-urgenza. Utilizzando un link dedicato, disponibile su smartphone, tablet e computer, è possibile inserire il codice fiscale del paziente e il numero rilasciato al momento dell’accettazione per visualizzare aggiornamenti su esami, visite e trattamenti. Inoltre, la piattaforma offre informazioni sullo stato di affollamento del pronto soccorso, aggiornate costantemente. Il direttore generale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Vincenzo Petronella, ha dichiarato che il servizio rappresenta un passo importante verso l’innovazione e la trasparenza, facilitando la comunicazione senza sostituire il colloquio con il personale medico. In questo modo, si mira a fornire maggiore serenità sia ai pazienti che ai familiari, consentendo loro di sentirsi supportati e informati durante un periodo spesso critico.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: radiogold.it