InfoJobs cerca “tifoso da bordocampo” per Juventus con compenso di 1000 euro

Assistere a Juventus-Inter, il derby d’Italia, domenica 16 febbraio, guadagnando 1000 euro per condividere l’esperienza, è l’offerta di Infojobs in collaborazione con Dazn. L’annuncio ha catturato l’attenzione di migliaia di candidati. I requisiti? Passione per il calcio e diploma di maturità.

Il candidato selezionato avrà accesso al campo per vivere il big match di Serie A, oltre a collaborare con il team di Dazn per la creazione di contenuti social e fornire feedback sull’esperienza. Il compenso previsto è di circa 1000 euro per la giornata, con la consegna di una maglietta ufficiale della squadra. I costi di trasferta sono coperti da Infojobs.

La notizia ha generato oltre 3800 candidature in meno di 24 ore, e il numero è in costante crescita. Per partecipare non sono necessari requisiti professionali specifici, basta avere più di 18 anni, un diploma di maturità e una sincera passione per il calcio. Tuttavia, la concorrenza è intensa, e la selezione finale potrebbe valutare la creatività nel raccontare la passione per una delle squadre coinvolte nel match.

Questa iniziativa si colloca all’interno di una tendenza crescente che unisce il mondo dello spettacolo e dello sport in attività promozionali che coinvolgono gli utenti. Juventus-Inter, uno degli eventi più attesi della stagione, è un’opportunità ideale per creare interazione tra i tifosi e aumentare la visibilità dei brand. Il tifoso scelto avrà l’incarico di documentare l’evento e raccontare l’atmosfera del derby d’Italia da una prospettiva privilegiata.