“In Italia l’influenza è tra le prime 10 cause di morte. In questa situazione di emergenza sanitaria” legata alla pandemia di Covid-19, “l’uso allargato del vaccino antinfluenzale è da prevedere per tutti, indipendentemente dalla gratuità nelle singole regioni”. In questo modo sarà possibile “ridurre drasticamente i ricoveri ed evitare di mandare in tilt il Servizio sanitario nazionale”. Parola di Susanna Esposito, presidente di Waidid (Associazione mondiale per le malattie infettive i disordini immunologici), professore ordinario di Pediatria all’università di Parma ed esperta dell’Organizzazione mondiale della sanità nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health Research Network Working Groups, panel Oms che hanno l’obiettivo di definire l’approccio ai casi pediatrici gravi di infezione da Sars-CoV-2.

