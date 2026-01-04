Influenza stagionale in Italia

La curva epidemica dell’influenza stagionale sta arrivando quest’anno al picco, che è previsto tra circa due settimane. In provincia di Ferrara si possono stimare oltre seimila nuove infezioni respiratorie acute.

Il dottor Massimo Crapis, Coordinatore della Rete provinciale Malattie infettive di Ferrara e presidente per l’Emilia-Romagna della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, fa il punto della situazione e dà consigli su come gestire al meglio la malattia. Nelle prossime due settimane si arriverà probabilmente al picco dei contagi per l’influenza stagionale, che quest’anno si caratterizza per un quadro sintomatico con febbre molto alta e persistente.

Se ci si sente spossati e sopraggiungono febbre e tosse, è verosimile che si abbia contratto l’influenza. La prima cosa da fare, già da quando arrivano i primi sintomi, è restare a casa, perché il corpo è impegnato a lottare contro il virus, e va aiutato con il riposo. Quando sopraggiunge la febbre, almeno per i primi giorni è consigliabile usare farmaci sintomatici, come paracetamolo o ibuprofene, e idratarsi con molta acqua o the o latte con zucchero o miele.

Se i sintomi persistono oltre 5 giorni, o se peggiorano o se compaiono sintomi nuovi, è consigliabile contattare il medico di medicina generale o la continuità assistenziale. Il medico di famiglia e i servizi territoriali restano un riferimento fondamentale in caso di influenza.

Vaccinarsi è molto importante ed è consigliabile anche a chi abbia già avuto l’influenza, in quanto il vaccino fa fronte a vari ceppi di virus. La vaccinazione può proteggere anche chi ha contratto uno di quei ceppi, qualora venga in contatto con gli altri, e ridurre o evitare le complicanze dell’influenza.

I Cau operativi in provincia di Ferrara sono cinque: a Ferrara, Comacchio, Copparo, Portomaggiore e Bondeno. Il servizio di Continuità Assistenziale è contattabile al numero verde unico 800087601.