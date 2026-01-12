Influenza nelle Marche, vaccinazione al minimo

Il dottor Andrea Giacometti, primario di Malattie infettive a Torrette, afferma che meno di un marchigiano su cinque si è vaccinato contro l’influenza. Questo dato riflette una scarsa percezione del rischio, in particolare tra i giovani, dove solo un vaccinato su dieci ha ricevuto la vaccinazione. Anche tra gli over 65 anni, dove si verificano più ricoveri, la copertura vaccinale si ferma intorno al 50%, ben al di sotto dell’obiettivo del 75% che era stato prefissato.

Il vaccino resta fondamentale per proteggersi dall’influenza, poiché protegge bene dall’H1N1 e dall’influenza di tipo B e riduce la gravità dei sintomi. La variante K dell’influenza elude in parte l’immunità, ma il vaccino resta efficace nel ridurre la gravità dei sintomi.

Influenza e Covid sono due virus distinti e il vaccino antinfluenzale non protegge dal Covid e viceversa. Le Marche sono in zona rossa e i pronto soccorso sono sotto forte pressione, ma il sistema sanitario si sta attrezzando per far fronte all’emergenza. L’ondata di influenza potrebbe esaurirsi tra fine marzo e inizio aprile, senza nuove varianti previste.