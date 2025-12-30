Influenza negli Stati Uniti in aumento

I nuovi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie mostrano che i casi di influenza continuano ad aumentare in tutto il paese, con alcune aree che registrano casi documentati della malattia. Il CDC stima che ci siano stati almeno 7,5 milioni di casi di influenza, oltre ad almeno 81.000 ricoveri e 3.100 decessi. Ci sono stati otto decessi pediatrici correlati all’influenza.

Il CDC dice che 32 giurisdizioni mostrano livelli di influenza “alti” o “molto alti”. La settimana scorsa, solo 17 giurisdizioni rientravano in queste categorie. Il Dipartimento della Salute dello Stato di New York ha riscontrato circa 71.000 casi nella settimana terminata il 20 dicembre, il numero più alto mai registrato in una settimana. Ci sono stati oltre 3.600 ricoveri per influenza registrati nello stato durante la settimana.

Anche il Dipartimento di sanità pubblica del Massachusetts ha registrato un’attività influenzale “elevata”. Boston ha annunciato un aumento del 114% nei recenti casi di influenza, con i bambini che hanno registrato il maggiore aumento dei casi. Nel frattempo, un picco di casi ha spinto una scuola del Minnesota a passare all’apprendimento on-line prima di Natale.

Gli esperti hanno espresso preoccupazione per la stagione influenzale di quest’anno. Un nuovo sottotipo di influenza A chiamato H3N2 si sta diffondendo rapidamente. Il CDC ha riferito che dei 2.086 campioni risultati positivi all’influenza, 2.029 di loro avevano l’influenza A. Quando 1.627 di questi campioni sono stati sottotipizzati, 1.493, o quasi il 92%, sono risultati essere H3N2.

Il ceppo è noto per causare stagioni influenzali più difficili, soprattutto per gli anziani. Hanno ottenuto anche meno persone vaccini antinfluenzali quest’anno. Circa 130 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale sono state somministrate a livello nazionale. Richard Webby, direttore del Centro di collaborazione per gli studi sull’ecologia dell’influenza, ha affermato che mentre gli esperti si aspettano una “non corrispondenza con il virus H3N2”, la “corrispondenza del vaccino con l’H1N1 e l’influenza B dovrebbe essere buona”.