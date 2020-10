“La prima tranche di vaccini sta per esaurirsi, sono state vaccinate 600.000 persone in tutto il Lazio, quasi tutte quelle a rischio. Ora diamo fondo alle dosi di riserva, poi potrebbe esserci qualche giorno di fermo. La seconda fornitura è attesa entro nei primi 10 giorni di novembre. Non c’è motivo di preoccupazione, paradossalmente dal punto di vista clinico è anche meglio perché la copertura vaccinale deve durare almeno fino gennaio”. A diro Alberto Chiriatti medico della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) sezione provinciale di Roma, in servizio a Ostia che traccia il quadro della Regione Lazio. Chiriatti è tra 311 medici di medicina generale pronti a fare i tamponi rapidi in studio.

