“Oggi se si chiede com’è la situazione sui vaccini antinfluenzali a qualsiasi medico di famiglia pressoché in tutte le regioni, si riceve più o meno la stessa risposta: c’è una difficoltà oggettiva a dare una risposta efficace su questo fronte. E c’è molta frustrazione per questo. Alcuni sono arrabbiati neri, sono in mezzo a due fuochi. E allora io mi faccio portavoce dei camici bianchi e voglio lanciare un doppio appello. Il primo è rivolto alle Regioni: siano trasparenti nei confronti dell’opinione pubblica, perché non è giusto che siano i medici famiglia a dire che non hanno i vaccini. Chi amministra dica ai cittadini come stanno le cose. Ai cittadini invece chiedo: comprendete il difficile ruolo dei medici di famiglia, il problema dei vaccini non si risolve facendo pressioni su di loro”. A parlare è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

