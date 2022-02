Finita l’epidemia di influenza. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 casi per mille assistiti. Nell’ultima settimana i casi stimati sono circa 171.000, per un totale di circa 4.105.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. E’ quanto emerge dal bollettino della rete ‘Influnet’, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 febbraio.

L’Iss sottolinea inoltre come la maggior parte dei casi di sindrome simil-influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione si è mantenuta bassa e di tipo sporadico per tutta la stagione. E ancora, rispetto ai dati epidemiologici: In tutte le fasce di età l’incidenza è in calo tranne che nei bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui si mantiene stabile. In tutte le Regioni l’incidenza è sotto la soglia basale, tranne in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e Sicilia. Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

In conclusione – riporta il bollettino – si osserva una circolazione limitata dei virus influenzali sul territorio nazionale. Nel complesso, dall’inizio della stagione, sono stati identificati 84 virus influenzali (79 di tipo A e 5 di tipo B). Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 è prevalente.