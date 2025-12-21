Influenza in Romagna

L’influenza che sta circolando in queste settimane si presenta spesso con disturbi gastrointestinali importanti, come febbre bassa, dissenteria, nausea e vomito che possono protrarsi per giorni. Molti cittadini stanno affrontando l’avvicinamento al Natale con un’ondata influenzale che colpisce in particolare i più piccoli. Il report dell’Ausl Romagna evidenzia un netto aumento dei casi di influenza a fronte di una curva Covid sostanzialmente stabile.

Secondo il professor Francesco Cristini, primario dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, l’influenza è sempre stata sottovalutata e il motivo per cui esiste un vaccino antinfluenzale è proprio il fatto che non si tratta di una infezione banale. I casi di infezione virale grave sono tipicamente appannaggio delle categorie più fragili, ma si vedono anche casi di influenza con complicanze gravi in soggetti giovani e senza patologie concomitanti.

I dati indicano i bambini sotto i 4 anni come i più colpiti dall’influenza e il professor Cristini sottolinea che i bambini hanno incontrato poco il virus influenzale nella loro vita e quindi hanno un patrimonio immunitario meno ricco rispetto a quello degli adulti. Per i bambini più piccoli, dai sei mesi ai sei anni di età, è indicata la vaccinazione antinfluenzale, così come lo è per le donne in gravidanza, per i soggetti con più di 60 anni e quelli con patologie croniche.

Il professor Cristini ribadisce che la copertura vaccinale, soprattutto negli over 65, resta ancora bassa e che l’esitazione vaccinale è una questione ampia e complessa. Egli sottolinea che le indicazioni alla vaccinazione sono quelle già espresse precedentemente, ossia le ben note categorie a rischio, e che la vaccinazione per Covid-19 ha indicazioni quasi sovrapponibili a quelle per influenza.

Inoltre, il professor Cristini consiglia di rivolgersi al medico o al pronto soccorso se si fa parte delle categorie a rischio e in ambito famigliare l’assistenza è carente o del tutto assente. Egli lancia un messaggio semplice ai cittadini: che c’è ancora tempo per vaccinarsi, per tutte le categorie a rischio, e che non è troppo tardi. Inoltre, egli raccomanda di utilizzare la mascherina e di igienizzarsi spesso le mani quando ci si reca in luoghi molto affollati e magari non si è vaccinati oppure si è un soggetto a rischio.