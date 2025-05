Influenza in Italia: Oltre 16 Milioni di Casi e il ‘Mix di Virus’ di Rezza

Quest’anno, l’influenza ha colpito un numero record di italiani, con circa 16 milioni e 129mila casi di sindrome similinfluenzale, secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità. Durante l’ultima settimana, il 3,7% dei campioni testati è risultato positivo per l’influenza, equivalenti a 221mila casi, in calo rispetto alla settimana precedente. Rispetto allo scorso anno, questa stagione presenta circa 1,5 milioni di casi in più.

Secondo il professor Gianni Rezza, il picco di quest’anno è attribuibile a una combinazione di virus in circolazione. Mentre lo scorso anno era predominante il virus influenzale A/H1, quest’anno non c’è stato un ceppo dominante specifico: un terzo dei casi è stato causato dai virus A/H1, A/H3 e influenzali di tipo B. Questo ha reso una vasta parte della popolazione suscettibile agli agenti virali.

Inoltre, il professor Rezza ha sottolineato il ruolo significativo di altri virus respiratori, come il rhinovirus e il virus respiratorio sinciziale, che hanno influito complessivamente più dei virus influenzali.

Negli Stati Uniti, è in corso una stagione influenzale aggressiva, e si sta lavorando a un vaccino antinfluenzale universale, previsto per la distribuzione entro quattro anni. Il segretario alla Salute statunitense ha avviato un piano da 500 milioni di dollari per affrontare l’influenza e le sue varianti, con l’obiettivo di iniziare i trial clinici nel 2026 e ottenere l’approvazione entro il 2029. Il nuovo vaccino utilizzerà tecnologie tradizionali e mira anche a sviluppare vaccini universali per vari coronavirus.