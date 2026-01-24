Influenza in Italia: nuovi picchi?

I casi di influenza K sono in diminuzione, ma il virologo Matteo Bassetti non esclude che ci possa essere una risalita. Il sistema attuale di segnalazioni dei medici di medicina generale non intercetta tutti i malati che si curano da soli a casa. Nella settimana dal 5 all’11 gennaio, i dati dell’influenza sono in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, con 773mila nuovi casi e un totale di circa 8,4 milioni di casi dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni.

L’intensità dell’influenza è molto alta in Basilicata, alta in Abruzzo, Sicilia e Sardegna, media in Marche, Lazio, Molise e Puglia, e bassa in tutte le altre regioni eccetto Campania e Calabria. Il rischio di ricadute è evidente e la vaccinazione si può ancora fare. L’antibiotico non deve essere usato, tranne che in alcune situazioni in cui il malato ha una polmonite e viene in ospedale. Il paracetamolo va preso quando c’è la febbre, non va mai preso fisso. L’ibuprofene non è più veloce del paracetamolo e del chetoprofene, e gli antinfiammatori non andrebbero utilizzati se non in situazioni particolari.

L’unica cosa che si può prendere per l’influenza che riduce la durata dei sintomi è l’Oseltamivir antivirale orale. Il picco dell’influenza lo abbiamo già raggiunto e quindi siamo in una fase di plateau, ma il numero dei casi potrebbe tornare ad essere molto alto. Secondo il dottor Bassetti, l’influenza continuerà a dare problemi per i prossimi mesi e potrebbe esserci un nuovo picco nel mese di febbraio.