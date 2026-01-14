Influenza in Italia, consigli di un infettivologo

Secondo l’infettivologa dell’Asl di Caserta, la dottoressa Laura Montella, non si tratta di un’emergenza, poiché tutti gli anni ci sono numerosi casi di influenza. Tuttavia, quest’anno l’influenza è più virulenta, con una sub-variante K di tipo A altamente infettiva. Il tasso di ospedalizzazione è del 40%, interessando soprattutto gli over 65, anche in assenza di patologie pregresse.

La cura per l’influenza consiste in una terapia di supporto con paracetamolo e riposo. In caso di pazienti over 65 con comorbidità, potrebbe essere necessario l’uso di antivirali, che al momento sono difficili da reperire. La durata dei sintomi è più lunga rispetto alle passate influenze, con tosse e spossatezza che possono persistere anche per venti giorni dopo la fase acuta.

Dopo 5 giorni dalla fase acuta, si può tornare alla vita normale, ma con accorgimenti come coprirsi il volto, evitare luoghi affollati e non tossire nell’aria. La Campania ha raggiunto un’incidenza alta, ma ora siamo in una fase calante. Per proteggersi, è importante seguire le buone regole di prevenzione, come usare la mascherina, evitare luoghi chiusi e poco areati, lavare spesso le mani e restare a casa in caso di sintomi.