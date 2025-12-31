Influenza in Italia, 6 milioni di contagi

Sono circa 6 milioni gli italiani già contagiati dall’influenza e virus respiratori dall’inizio della stagione e di questi ben 950 mila solo la settimana prima di Natale. L’Istituto Superiore di Sanità fornisce l’aggiornamento epidemiologico settimanale dei casi di influenza e di altre malattie respiratorie acute virali attraverso il suo sistema di sorveglianza RespiVirNet.

La stagione è caratterizzata da una maggiore capacità di trasmissione della variante K del virus influenzale A(H3N2), ormai dominante, che sta contribuendo a un’ondata epidemica influenzale più consistente e precoce rispetto alle stagioni precedenti. Tuttavia, non corrisponde “un aumento nella severità delle manifestazioni cliniche”. La circolazione della variante K si inserisce in un contesto già complesso, segnato dalla contemporanea presenza di altri virus respiratori e da una popolazione che, negli ultimi anni, ha ridotto l’esposizione naturale ai virus influenzali.

I dati suggeriscono che ci stiamo avvicinando al picco dei casi, che verosimilmente verrà toccato nelle prossime settimane. Purtroppo, come segnalato da alcune Regioni, all’aumento del numero di casi corrisponde un aumento nel numero di accessi al pronto soccorso e di ricoveri, soprattutto per le persone più anziane. La circolazione dei virus respiratori è nella sua fase più florida proprio in questo periodo, complici i baci e gli abbracci e le tante occasioni di affollata convivialità delle festività di fine anno.

Oltre all’influenza, ci sono anche altri virus respiratori come il virus respiratorio sinciziale, SARS-CoV-2 (Covid-19) e altri coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus, virus Parainfluenzali, Bocavirus e Metapneumovirus. I più vulnerabili sono gli over 65, i bambini sotto i 5 anni, le donne incinte e le persone affette da patologie croniche. Per difendersi, è importante vaccinarsi e adottare alcune semplici precauzioni come aerare spesso i locali, lavarsi spesso le mani e attenersi alla “etichetta respiratoria”. È anche fondamentale non assumere antibiotici senza indicazione medica, in quanto possono favorire la resistenza batterica.

I sintomi dell’influenza includono febbre alta, brividi, tosse secca, mal di gola, raffreddore e congestione nasale, cefalea, grande stanchezza accompagnata da importanti dolori muscolari e articolari, perdita di appetito. La durata della fase acuta dell’influenza è di 7-10 giorni e la migliore terapia è il riposo, possibilmente a letto e al caldo, e l’idratazione abbondante. Se la febbre sale sopra i 38,5 gradi, si può ricorrere al paracetamolo.