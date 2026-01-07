Influenza in Italia

Gli sbalzi termici, dovuti al calo brusco delle temperature, rendono le difese immunitarie meno efficienti nel bloccare virus e batteri. Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte di fare attenzione agli agenti infettivi in circolazione, ce ne sono 262 tipi differenti.

L’ondata di gelo ha portato a un aumento delle malattie tipiche di questo periodo, soprattutto infezioni respiratorie, ma non ha un picco di influenza, che finora ha messo a letto circa 6 milioni di italiani. Il brusco calo delle temperature di per sé non è responsabile dell’influenza, ma lo sbalzo termico a cui siamo sottoposti sì: altera le difese delle vie respiratorie, rendendole meno efficienti nel bloccare virus e batteri.

Secondo Pregliasco, chi si è già ammalato rischia di ammalarsi nuovamente perché in circolazione ci sono 262 tra tipi e sottotipi di virus. Oltre al virus influenzale circolano numerosi altri patogeni, come adenovirus, respiratori sinciziali, Sars-Cov-2 ed enterovirus. I sintomi sono vari e in alcuni casi anche di tipo gastrointestinale.

Il Pronto Soccorso è riservato a situazioni di febbre elevata che non si riesce a tenere a bada con i farmaci, aumento della frequenza cardiaca, difficoltà oggettiva di capacità respiratoria. Con queste manifestazioni è presumibile che si tratti di polmonite, in genere batterica. importante evitare di affollare i Pronto Soccorso se non si hanno problemi reali. Chi è vaccinato non dovrebbe avere problemi tali da correre in ospedale.

Chi non si è vaccinato è ancora in tempo a farlo, ma forse è un po’ tardi. La protezione massima arriva 15 giorni dopo il vaccino. Se una persona è a alto rischio può ancora valere la pena farlo, ma è consigliabile consultare il proprio medico.