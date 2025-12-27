12.9 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Salute

Influenza in Italia

Da stranotizie
Influenza in Italia

Il primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha affermato che la settimana di Natale è stata particolarmente difficile a causa dell’aumento dei casi di influenza. Secondo Bassetti, molti sono stati colpiti da febbre, mal di pancia, vomito, nausea e diarrea. Il nuovo bollettino sull’andamento dell’influenza in Italia sarà pubblicato a breve e fornirà dati più precisi sulla situazione.

Bassetti ha sottolineato che, nonostante la mancanza di dati ufficiali, è evidente che la settimana di Natale è stata caratterizzata da un aumento importante dei casi di influenza, che probabilmente continuerà a crescere nella settimana successiva. La forma di influenza di quest’anno sembra colpire non solo con la classica febbre, ma anche con problemi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea. Questo interessamento della pancia è una caratteristica importante di questa forma di influenza, che colpisce sia adulti che bambini.

Articolo precedente
Kinothon a Catania
Articolo successivo
Thymen Arensman trionfa nel Tour de France
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.