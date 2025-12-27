Il primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha affermato che la settimana di Natale è stata particolarmente difficile a causa dell’aumento dei casi di influenza. Secondo Bassetti, molti sono stati colpiti da febbre, mal di pancia, vomito, nausea e diarrea. Il nuovo bollettino sull’andamento dell’influenza in Italia sarà pubblicato a breve e fornirà dati più precisi sulla situazione.

Bassetti ha sottolineato che, nonostante la mancanza di dati ufficiali, è evidente che la settimana di Natale è stata caratterizzata da un aumento importante dei casi di influenza, che probabilmente continuerà a crescere nella settimana successiva. La forma di influenza di quest’anno sembra colpire non solo con la classica febbre, ma anche con problemi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea. Questo interessamento della pancia è una caratteristica importante di questa forma di influenza, che colpisce sia adulti che bambini.