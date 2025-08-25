Influenza dell’infiammazione cronica sulla salute mentale in Italia

La ricerca psichiatrica sta riaccendendo l’interesse sull’infiammazione cronica e il suo impatto sulla salute mentale. Diversi team di studiosi stanno esaminando come l’infiammazione possa contribuire a disturbi come depressione e demenza, e stanno valutando l’uso di farmaci antinfiammatori già esistenti per affrontare tali problemi.

L’infiammazione cronica di basso grado, una condizione determinata da fattori moderni come stress continuato, cattiva alimentazione e obesità, è stata a lungo associata a malattie fisiche come quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Recenti studi indicano che questo stato infiammatorio potrebbe anche influenzare la salute mentale, alterando le funzioni cerebrali e contribuendo a sintomi di depressione, ansia e declino cognitivo.

I farmaci antinfiammatori, sviluppati per trattare altre condizioni, potrebbero fornire nuovi strumenti terapeutici in psichiatria. Questo approccio consentirebbe di ridurre i tempi di ricerca e di attingere a molecole già testate per sicurezza ed effetti collaterali. L’idea non è di sostituire le attuali terapie, ma di integrarle, offrendo nuove possibilità a chi non risponde agli antidepressivi tradizionali.

Inoltre, abitudini salutari come esercizio fisico e alimentazione equilibrata riducono i livelli di infiammazione e migliorano l’umore. Queste pratiche non sono solo consigli generali, ma rappresentano reali strategie biologiche contro l’infiammazione, un fattore che mina la salute del cervello.

Comprendere la connessione tra infiammazione e salute mentale potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti e offrire una revisione delle attuali pratiche cliniche nella psichiatria.