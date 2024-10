Influenza, Covid o altro? Sintomi, ecco come capire di cosa si tratta

Con l’arrivo della stagione fredda, molti si trovano a fronteggiare una serie di malanni, come raffreddore, influenza e Covid-19. La questione di identificare il nemico giusto diventa complessa, dato il vasto numero di virus circolanti, specialmente in autunno. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, esiste uno schema di virus respiratori, con il rhinovirus in cima, noto per causare il comune raffreddore. Tuttavia, spesso i sintomi di diversi virus si sovrappongono, rendendo difficile distinguere tra influenza e altre infezioni.

Attualmente, il panorama mostra un aumento di forme simil-influenzali e qualche caso isolato di influenza vera, tipicamente più comune quando le temperature sono basse per lungo periodo. Le stime indicano circa 150-200mila casi settimanali. I sintomi distintivi dell’influenza comprendono febbre alta (oltre 38 gradi), dolori muscolari e sintomi respiratori, come naso che cola o tosse. Al contrario, gli altri virus presentano manifestazioni più variabili. Il Covid-19 complica ulteriormente la situazione, poiché può causare sintomi simili a quelli dell’influenza, variando notevolmente in gravità.

Le ultime varianti di Sars-CoV-2 non mostrano sintomi distintivi uniformi, e possono manifestarsi in modi diversi a seconda delle caratteristiche individuali dell’ospite. Ciò rende necessario eseguire tamponi, soprattutto per le persone anziane e fragili. Pregliasco suggerisce di mantenere un approccio responsabile alla salute seguendo cinque regole fondamentali: 1) usare il buonsenso e prendere misure preventive come indossare mascherine e lavarsi le mani; 2) vaccinarsi contro Covid-19 e influenza, in particolare per i soggetti vulnerabili; 3) gestire autonomamente i sintomi lievi, consultando un medico se non si osservano miglioramenti; 4) eseguire tamponi per Covid-19 nelle persone a rischio; 5) evitare l’uso immediato di antibiotici, a meno che non siano prescritti.

Queste indicazioni possono aiutare a navigare in un periodo in cui il contagio virale è in aumento e l’incertezza regna sovrana. Conoscere e adottare misure preventive può ridurre il rischio di malattia e promuovere una migliore salute durante i mesi invernali.