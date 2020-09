Negli studi dei medici di famiglia, frequentati ogni giorno da due milioni di italiani, 4 pazienti su 10 chiedono, in questi giorni, informazioni sul vaccino antinfluenzale. Circa 800mila persone, calcolano i dottori di famiglia. “Tra i pazienti che vediamo ogni giorno o sentiamo al telefono la vaccinazione antinfluenzale è uno degli argomenti principali delle richieste di informazioni. E non sono solo le persone a rischio a fare domande, ma anche assistiti che non si sono mai vaccinati prima, e genitori di ragazzi che vanno a scuola”, riferisce all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale.

Fonte