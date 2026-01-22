Influenza aviaria in Germania

Un nuovo focolaio di influenza aviaria è stato confermato in un allevamento intensivo di tacchini nella regione di Märkisch-Oderland, in Germania. Tutti i 18.000 tacchini presenti nell’allevamento sono stati abbattuti dopo la conferma del contagio.

I primi segnali d’allarme sono apparsi quando un numero insolitamente elevato di animali è morto nelle stalle, portando a un’indagine che ha confermato la presenza dell’influenza aviaria. Sono state istituite due zone soggette a restrizioni: una zona di protezione di tre chilometri attorno al focolaio e una zona di sorveglianza di dieci chilometri, con obbligo di campionamento per prevenire ulteriori contagi.

La Germania sta affrontando la peggiore epidemia di influenza aviaria degli ultimi tre anni, con oltre un milione di animali abbattuti quest’anno. Nel solo Brandeburgo, circa 200.000 animali sono stati abbattuti dall’inizio dell’autunno scorso. A livello nazionale, sono stati registrati 122 focolai in allevamenti e 1.125 infezioni in uccelli selvatici.

L’Istituto tedesco ha confermato che il livello di rischio è “alto” e non si intravede alcun sollievo nel breve termine. La migrazione autunnale delle gru ha diffuso il virus in modo capillare, causando la morte di decine di migliaia di uccelli selvatici e compromettendo gli equilibri naturali.

La crisi dovrebbe far ripensare al modello degli allevamenti intensivi, che rappresentano l’ambiente ideale per la diffusione di virus come l’influenza aviaria. Le misure di contenimento adottate dalle autorità locali includono il confinamento obbligatorio del pollame nelle zone a rischio e il campionamento sistematico degli allevamenti per monitorare la diffusione del virus. Tuttavia, molti esperti sottolineano che queste azioni restano principalmente reazioni d’emergenza, senza affrontare le cause strutturali che favoriscono la diffusione dell’influenza aviaria negli allevamenti intensivi.