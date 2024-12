Influenza aviaria H5N1: confermato un caso grave in un uomo negli Stati Uniti e dinamiche del contagio

Il primo caso grave di influenza aviaria A/H5N1 negli Stati Uniti è stato segnalato in Louisiana, dove un uomo è stato ricoverato con un’infezione severa. La notizia è stata confermata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Dall’aprile 2024, sono stati registrati in totale 61 casi umani di questa malattia negli Stati Uniti. La conferma del caso è avvenuta il 13 dicembre, e l’analisi preliminare del genoma virale indica che il virus appartiene al genotipo D1.1, correlato a ceppi trovati in uccelli selvatici e pollame negli Stati Uniti e in casi umani in Canada e nello stato di Washington.

Questo genotipo è diverso dal B3.13 riscontrato in altri focolai e casi umani negli Stati Uniti. Attualmente, i Cdc stanno eseguendo ulteriori sequenziamenti genomici e isolando il virus da campioni clinici del paziente. Si è scoperto che il paziente della Louisiana potrebbe essere stato esposto a uccelli malati in allevamenti di cortile, rendendo questo caso il primo collegato a tale esposizione negli Stati Uniti. I Cdc hanno dichiarato che un caso sporadico di influenza aviaria H5N1 non è inaspettato, ma il rischio immediato per la salute pubblica rimane basso.

Finora, non vi è stata alcuna evidenza di trasmissione da persona a persona del virus H5N1. Nonostante siano stati documentati casi gravi in altri paesi, i Cdc hanno rassicurato sul fatto che non si è verificata diffusione contagiosa. Tuttavia, esperti avvertono che gli uccelli selvatici e gli allevamenti di animali domestici possono rappresentare una fonte di esposizione per le persone che lavorano in questi ambienti, rendendo necessarie alcune precauzioni.

Per ridurre il rischio di infezione, le persone sono incoraggiate ad evitare il contatto con animali malati o deceduti, e se necessario a utilizzare dispositivi di protezione individuale. Si raccomanda di non toccare superfici o materiali contaminati da secrezioni di animali infetti. Quest’ultimo avvertimento è cruciale per garantire la sicurezza di chi lavora con animali domestici o selvatici, evidenziando l’importanza di misure di prevenzione rigorose in questo contesto.