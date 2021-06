Un caso di infezione umana dal virus dell’influenza aviaria H10N3 è stato segnalato nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese. Il paziente, un uomo di 41 anni della città di Zhenjiang, è attualmente in condizioni stabili e ne è stata autorizzata la dimissione dalle cure ospedaliere.

Le autorità sanitarie hanno affermato che si tratta di un caso di trasmissione sporadica del virus e il rischio di una propagazione pandemica è estremamente basso.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale lo scorso 28 aprile con febbre e altri sintomi, spiega la Nhc in una nota. Un mese dopo, il 28 maggio, l’uomo è risultato positivo al virus H10N3, ma non è stato chiarito come si sia contagiato.

Le autorità cinesi hanno spiegato che è molto basso il rischio che il virus H10N3 si diffonda su larga scala. E hanno precisato che il monitoraggio dei suoi contatti non ha fatto emergere altri casi. In Cina sono presenti molti ceppi diversi di influenza aviaria e alcune persone si infettano sporadicamente, di solito quelle che lavorano con il pollame. Tra il 2016 e il 2017 circa trecento persone sono morte dopo aver contratto il ceppo H7N9.