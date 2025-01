Influenza aviaria: come si manifesta e perché se ne parla

Solo pochi giorni fa è deceduto un paziente ricoverato a causa del primo caso umano di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, riaccendendo i timori globali. I medici, tuttavia, assicurano che il rischio generale rimane basso. L’influenza aviaria è un’infezione virale prevalentemente negli uccelli, in particolare tra gli uccelli selvatici acquatici, i veicoli principali di questi virus. Questi virus possono infettare anche animali da allevamento, causando perdite economiche significative e, sporadicamente, anche all’uomo. Recentemente, alcuni ceppi virali hanno infettato mammiferi, inclusi bovini e animali domestici come gatti.

Negli ultimi mesi si sono registrati diversi focolai di influenza aviaria negli USA, specialmente negli allevamenti di bovini da latte, con centinaia di casi tra gli animali e alcune decine nell’uomo. I sintomi negli esseri umani sono generalmente lievi, limitandosi a congiuntivite e occasionali disturbi respiratori. In Italia, al momento non si registrano infezioni in allevamenti di bovini, ma ci sono stati focolai in quelli avicoli, come in altri Paesi europei. Attualmente, il rischio di infezione per la popolazione è considerato basso.

La maggior parte dei virus aviari è relativamente innocua per gli esseri umani, ma alcuni ceppi possono mutare e aumentare il rischio di contagio. Non ci sono conferme di trasmissione da uomo a uomo nei casi di influenza aviaria, e non si sono verificati casi nell’Unione Europea. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) afferma che il rischio di infezione per la popolazione generale è basso e potrebbe aumentare solo per lavoratori esposti in allevamenti con casi confermati.

In Italia, i servizi veterinari monitorano i virus dell’influenza aviaria attraverso il Piano Nazionale di Sorveglianza. La sorveglianza coinvolge controlli attivi sugli animali e sistemi di segnalazione per quelli con sintomi sospetti. Per quanto riguarda il consumo di carne, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) evidenzia che non ci sono prove che l’influenza aviaria possa essere trasmessa agli esseri umani tramite carne contaminata. Test su oltre 3000 bovini in aree a rischio hanno dato esito negativo. Anche se il rischio per animali domestici come gatti e cani è considerato basso, è consigliato evitare il contatto con uccelli infetti.