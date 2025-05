Influenza 2024-2025: Un Anno di Aumento e Sfide Globali

L’influenza per la stagione 2024-2025 si è rivelata tra le più gravi degli ultimi decenni, con oltre 16 milioni di casi stimati in Italia, un incremento di 1,5 milioni rispetto all’anno precedente. Il rapporto finale della rete di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità smentisce le previsioni iniziali di una stagione meno severa, evidenziando una diffusione prolungata e sintomi complessi.

Secondo il professor Gianni Rezza, esperto di Igiene, non è emerso un ceppo virale dominante, ma è stato registrato un mix equilibrato di tre ceppi principali: A/H1, A/H3 e virus influenzale di tipo B. Questo ha esposto ampie fasce della popolazione a una carenza di immunità. Ulteriori complicazioni sono derivate dalla circolazione di altri virus respiratori, come rhinovirus e virus respiratorio sinciziale, rendendo difficile la diagnosi.

La situazione in Italia è stata analoga a quella degli Stati Uniti, dove il CDC ha riportato tra 47 e 82 milioni di casi, oltre un milione di ricoveri e fino a 130.000 decessi. Anche l’European Centre for Disease Prevention and Control ha confermato una stagione particolarmente dura per l’Unione Europea.

Nonostante una gestione complessiva della stagione, l’epidemiologo Massimo Ciccozzi ha sottolineato la bassa copertura vaccinale, soprattutto tra gli over 65, attualmente intorno al 53%. È necessario un incremento della fiducia nei programmi vaccinali, poiché l’influenza può avere complicazioni gravi, specialmente per le categorie più vulnerabili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net