Non solo lo scontro con Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi a Casa Chi ha parlato anche della sua partecipazione mancata a L’Isola dei Famosi. L’influencer ha dichiarato che L’Isola non era il reality per lei ed ha aggiunto che parteciperebbe volentieri al Grande Fratello Vip.

“L’Isola dei Famosi? Vi dico la verità. Me l’avevano chiesto di andare nel 2017 dopo la questione che ci fu con Higuain. Non so se vi ricordate. Mi avevano chiamato per partire all’ultimo, ma avevo 18 anni e mi sono fatta condizionare dai miei genitori che erano molto spaventati. Perché sono molto magra di mio e avrei perso 15/16 kg perché sono abituata a mangiare tantissimo ed avrei perso molti kg senza toccare cibo. Quindi non sono andata a l’Isola. Mi manca quest’esperienza. Per come sono fatta io sarei andata forse. anche se forse è meglio così, perché mi innervosisco molto se non mangio.

Se c’è un altro reality che vorrei fare? Sicuramente un reality dove si mangia, si dorme e si sta tranquilli. Se parlo del GF Vip? Quello sicuramente sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali. Attraverso i social non si può conoscere bene una persona. – ha concluso l’influencer – Poi con quel programma potrei essere conosciuta dal pubblico. Il mio ex al GF Vip con me? Oddio speriamo di no, pure lì no dai”.

Tanto carina, ma no. Se proprio Alfonso dovrà pescare tra i tanti ‘ma chi?‘, speriamo che la scelta ricada su qualcuno di più interessante o trash.

Antonella Fiordelisi annuncia la crisi con Chiofalo “I miei genitori non vogliono che stia con lui” pic.twitter.com/nSx2DyhkvC — Caffè fou fou (@CaffeFou) August 30, 2020

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo di nuovo insieme. La modella salentina ha svelato che Tik Tok le ha bloccato il profilo per colpa di un filmato troppo bollente. #TikTok #tiktokers pic.twitter.com/HT4ne7nOwV — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 9, 2020

Antonella Fiordelisi ha davvero personato Francesco Chiofalo? Credete anche voi a questa storia ben raccontata sui social? Ricorda che su https://t.co/jIqMg5kH6R puoi esprimere la tua opinione con il live sentiment! #noneladurso pic.twitter.com/kDhewZWO92 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) November 25, 2019

L’influencer sui rumor tra lei e Akash Kumar.

“Le voci su me e lui sono chiacchiericci. Io e Akash ci siamo visti per un caffè a Milano. Non c’è stato nulla siamo amici in realtà. Non è come diceva il gossip. Dico sempre la verità su tutto. Francesco si è arrabbiato ed ha fatto delle storie Instagram dove ha insultato me e lui, dicendo che fosse tutto organizzato ed invece non è assolutamente vero.

Lui dopo questa notizia con Akash è stato molto cattivo con me facendo storie e interviste. Non sa nemmeno lui quello che dice. Sicuramente gli avrà dato fastidio per reagire così, visto che ne ha parlato così tanto”.