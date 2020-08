Tronisti, corteggiatrici, ex gieffini e prezzemoline varie, la lista dei “vip” che hanno contratto il CoronaVirus in Sardegna è davvero lunghissima. Pare però che alcuni furbetti stiano usando una strategia davvero squallida per eludere i controlli anti Covid sulle navi, secondo TPI News gli assurdi consigli circolano su Whatsapp su diverse chat. Selvaggia Lucarelli ha beccato un’influencer che avrebbe usato Tachipirina e una bottiglia di acqua fredda per farla franca e tornare a Milano.

La ragazza in questione è arrivata in Sardegna ad inizio agosto, il 6 era al Blu Beach, l’8 all’Ira beach, Porto Rotondo, il 20 al Whitebeach Restaurant, poi al Pevero. Sembra anche che la signorina (insieme ad altre due amiche influencer) abbia frequentato dei calciatori, tra cui Andrea Petagna del Napoli, che è risultato positivo al virus insieme ad altri suoi amici, tra cui Nilufar Addati, tronista di Uomini e Donne.

L’influencer aveva un biglietto Grimaldi Lines per il 25 agosto per tornare a casa, ma pochi giorni prima ha scoperto di avere la febbre. Pare che abbia scritto ad alcuni amici che sarebbe dovuta tornare per non perdere i soldi del suo biglietto, aggiungendo poi: “Tachipirina e bottiglia d’acqua gelata sulla fronte poco prima di farmi misurare la febbre”.

Poco dopo la ragazza ha rivelato ai suoi follower di essere riuscita ad imbarcarsi.



Selvaggia ha contattato la ragazza su Instagram, ma lei ha cercato di mettere una pezza sulla figuraccia: “Ma no, io la febbre l’avevo ieri. Quando arrivo farò il tampone. Non ho preso la Tachipirina, non lo farei, stavo scherzando, la gente non capisce, magari stavo lanciando dei segnali a qualcuno”.

La Lucarelli ha anche fatto sapere che con lei in nave hanno viaggiato le due amiche: “Fatto sta che si precipita a cancellare la storia di Instagram in cui è in pigiama a letto e dice che FORSE torna. Con lei viaggiano altre due amiche influencer, tra queste G. 24.000 e S., 52 000 follower, che fino al giorno stesso si tagga nei bar, in macchina con amici, all’imbarco sulla nave e poi scrive “Sto bene” ma che ora, a Milano, starà due settimane in isolamento con l’emoticon che sorride“.

Ragazza elude i controlli in #Sardegna e sale sul traghetto con la febbre oltre 37,5. “Tachipirina e bottiglia d’acqua gelata sulla fronte poco prima di farmi misurare la febbre”, spiega in una storia di Instagram anche via chat agli amici. — Ultime Notizie (@ultimenotizie) August 26, 2020

Pensavo di aver imparato a gestire la rabbia, poi ho letto di quelli che han dato il numero falso al Billionaire e di quella che si è messa la bottiglia d’acqua gelata in testa e ha preso la tachipirina per salire sulla nave in rientro dalla Sardegna — Martola_ (@Martola__) August 26, 2020