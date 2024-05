Influencer si addormenta nella stanza dell’hotel, il figlio di 2 anni raggiunge la piscina e muore annegato

Un tragedia imprevedibile che ha distrutto la vita dell’influencer e quella di suo marito. La notizia si è diffusa sulle testate giornalistiche nelle ultime ore e ha gettato migliaia di persone nello sconforto.

Il figlio di 2 anni di Jasmine Yong, una seguitissima influencer malese, ha perso la vita nella piscina dell’hotel mentre la madre stava riposando in stanza. È stata proprio lei a raccontare quanto accaduto attraverso uno straziante post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Aveva deciso di prendere una stanza in hotel con il marito e il loro bambino di soli 2 anni per la festa della mamma. Nel pomeriggio erano tornati in stanza per riposare, tutti e tre insieme. Si erano addormentati nel lettone dell’hotel. Il minore si è però svegliato, senza che i due genitori se ne accorgessero. È riuscito ad allontanarsi e, spinto dalla curiosità di un bambino piccolo, ha raggiunto la piscina dell’albergo.

Ha bevuto il latte e come sempre si è addormentato rannicchiato accanto a me.

Quando l’influencer si è svegliata ha fatto la terribile scoperta, suo figlio non era più nella stanza. Immediatamente ha allarmato in marito e insieme hanno iniziato a cercarlo e chiamarlo per tutti i corridoi dell’hotel.

Non riuscivamo a trovarlo. Mi sono accorta che la porta della piscina coperta era stata lasciata aperta, quando siamo arrivati era chiusa. Entrando, l’ho trovato in acqua, non rispondeva.

Il piccolo era ormai esanime, la sua mamma l’ha preso in braccio e disperata è corsa nella hall in cerca di aiuto. Il personale dell’hotel ha allarmato i soccorsi e ha aiutato i due genitori con le manovre salvavita. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha trasportato il minore in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche. Hanno cercato di fare il possibile, ma lo scorso venerdì, mentre era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, il suo cuoricino si è fermato per sempre. Aveva riportato danni troppi gravi per via del troppo tempo senza ossigeno.

Il nostro bambino è diventato un angioletto. Non c’è più dolore.

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi giorni e l’influencer sta ricevendo un supporto incredibile. Mai avrebbe immaginato che suo figlio si sarebbe svegliato senza chiamarla e sarebbe uscito solo da quella stanza, non lo aveva mai fatto. Mai si perdonerà di essersi svegliata quando era ormai troppo tardi.