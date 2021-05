Awed a L’Isola dei Famosi ha perso molti kg e per scongiurare un eccessivo dimagrimento – che gli impedirebbe di continuare il gioco in salute – gli autori hanno deciso di raddoppiargli le razioni di riso.

Ad intervenire sulla questione è stata anche l’influencer e fitmodel RoberryC che proprio grazie al suo fisico ha conquistato circa 2 milioni di follower su Instagram.

La ragazza ha prima lanciato una provocazione:

“Nulla contro il programma, però in una Italia così moralista per tutto, finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge, è normale far patire la fame in questa maniera a degli essere umani?”.

Awed, troppo dimagrito a L’Isola dei Famosi?

E successivamente ha parlato de L’Isola dei Famosi e delle problematiche – fisiche e psicologiche – che un eccessivo dimagrimento può causare.

“Ok che non li obbliga nessuno e possono essere fatti loro, ma è sano secondo voi come messaggio questa sorta di digiuno? Quali possono essere le conseguenze fisiche una volta usciti da un dimagrimento NON SANO nella vita al di fuori dallo ‘show’ di una persona? E quelli psicologici? A me onestamente, con tutto che mi piace il programma e che, soprattutto, mi piacerebbe pure provarla come esperienza, trovo sbagliato ridurre delle persone così pelle e ossa. I provvedimenti bisogna prenderli per far si che una persona non si riduca così… non dopo! E non sto dicendo di dargli lasagne giorno e notte… ma nemmeno di farli campare di sali minerali”.

Awed effettivamente è dimagrito molto, ma è anche vero che gli autori de L’Isola dei Famosi sono severissimi in merito allo stato di salute dei naufraghi: vi ricordo che Amedeo Goria e Giovanni Ciacci non hanno potuto partecipare al reality show proprio perché non reputati idonei alla dura vita del naufragio.

FONTE | Webboh.it