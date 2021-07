Negli anni abbiamo sentito di tutto, influencer che volevano vendere la propria verginità e altre che si facevano pagare per dei video saluti, ma ce n’è una che ha battuto tutti. Carla Bellucci ha annunciato che partorirà in diretta per 12.000€. Un follower della 39enne le avrebbe proposto una grossa cifra per filmare live il momento della nascita del figlio. La modella ha accettato di trasmettere in diretta questo momento così intimo su OnlyFans, la famosa piattaforma per adulti.

“Mi sono detta: perché no? Non vedo perché non dovrei farlo. Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Quindi farò questa nuova esperienza. Sono sicura che molti di quelli che vanno in tv non vengono nemmeno pagati. Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi: io sono il mio business. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile. Non capisco questa sorta di polemica che è scoppiata per la mia scelta”.

Capisco farsi pagare per le foto dei piedi o per le live piccanti, ma addirittura il parto?

🤰 L’influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in diretta streaming su un sito per adulti per la cifra di 12.000 euro. Cosa ne pensate? 💬#CarlaBellucci pic.twitter.com/5xHS6DbpPY — RTL 102.5 (@rtl1025) July 1, 2021

Chi è l’influencer Carla Bellucci.

Carla è una modella e influencer molto nota nel Regno Unito. La 39enne è famosa su Instagram (dove ha 120.000 fan), ma sopratutto su OnlyFans. Nel 2001 la donna ha sposato Cornel Nurse, con il quale è stata insieme 10 anni e con cui ha avuto 3 figli. Presto la Bellucci sarà nuovamente madre e questa volta ha pensato di monetizzare l’evento.