Neymar è una superstar in tutto il mondo ed attualmente gioca nel Paris Saint-Germain in Francia, ma a quanto pare – nonostante sia felicemente fidanzato con la cantante Gabily – farebbe un po’ il volpino su Instagram.

Secondo quanto raccontato dall’influencer italiana di origini albanesi, Mikela Miki, ai microfoni di RDS Next, il calciatore starebbe flirtando con lei.

“Non mi ci sento, ci parlo ogni tanto su Instagram. In realtà è tutto è iniziato a caso, praticamente mio fratello guardava delle sue partite in tv e mi fa: ‘Dai Miki, prova a scrivergli, magari ti risponde’. Io gli ho detto ‘No bro! Ma cosa dici’. Io e lui però siamo molto legati e conosce le mie password, così è andato a scrivergli per conto mio ‘Ehy ciao‘. Dopo sei ore ho visto che Neymar mi ha guardato le storie”.