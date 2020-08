“E’ un’influenza, per noi giovani non è tanto grave, se mai per un anziano sì“: aveva parlato così del Covid-19 una nota imprenditrice ai microfoni di Stasera Italia su Rete4. Successivamente è andata al Billionaire di Flavio Briatore e si è beccata il CoronaVirus finendo in ospedale.

A smascherare questa storia (come quella dell’influencer che ha eluso i controlli in Sardegna mettendosi una bottiglietta d’acqua fredda sulla fronte) è stata Selvaggia Lucarelli che ha denunciato tutto con un video:

La ragazza in questione ha successivamente risposto:

“Cara Selvaggia, ti ringrazio per la cattiva pubblicità gratuita. Quando io sono arrivata in Sardegna non era scoppiato ancora il ‘putiferio” e soprattutto, se leggi bene ho chiesto scusa e mi sono sincerata con molti che come me, prima di contrarre il virus e star male, hanno sottovalutato e sottovalutano l’entità del fenomeno. Molte persone anzi, la stragrande maggioranza dei giovani in effetti risulta quasi asintomatico ovvero, se la cavano anche con 37.2 di febbre se così si può chiamare e un po’ di stanchezza, io purtroppo che sono molto debole fisicamente, ed ho le difese immunitarie molto basse, mi sono presa una bella polmonite e sono stata ricoverata allo Spallanzani. Ripeto mi dispiace molto e sono stata molto sfortunata in questo. PS. RAGAZZI IO CONTINUO A CHIEDERE A TUTTI DI STARE MOLTO ATTENTI PER VOI E SOPRATTUTTO PER LE VOSTRE FAMIGLIE , NON FATE IL MIO STESSO ERRORE”.