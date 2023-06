Influencer chiede 600 euro e camere gratis per una notte a Roma, l’albergatore sbotta

Una nota influencer che è reduce da un reality e su Instagram vanta “un milione di follower” avrebbe chiesto a un noto hotel della Capitale di poter pernottare gratis: lei, due suoi amici e il cane. Oltre questo avrebbe anche chiesto 600 euro in cambio di due storie su Instagram con tanto di tag alla struttura.

A raccontarlo è stato l’albergatore che ha fatto leggere l’email ricevuta dal team dell’influencer a Il Messaggero: “Buongiorno, ho avuto modo di visionare il vostro sito e ritenerlo in linea per l’arrivo dell’influencer del momento a Roma. Il cachet è di 600 euro, in cambio del tag su Instagram Story“. Una richiesta che il titolare dell’albergo ha deciso di declinare. “La ringrazio per la sua vantaggiosissima proposta ma purtroppo non possiamo accettare. Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel“.

Influencer “scroccona”, lo sfogo dell’albergatore

Come riferito a Il Messaggero, questa non è la prima richiesta che arriva all’albergatore.

“Siamo inondati da richieste del genere, fino a qualche tempo fa queste influencer, come si fanno chiamare loro, volevano pernottamenti gratis per loro e altri, adesso addirittura chiedono dei soldi. Il nostro hotel è una piccola struttura situata in centro che investe quotidianamente sui servizi per cercare di dare agli ospiti un’esperienza da ricordare. Abbiamo affrontato la pandemia con i suoi lockdown, l’abbiamo superata con molte difficoltà e ora nonostante le problematiche economiche cui abbiamo dovuto fronteggiare continuiamo a puntare tutto sulla qualità. Molti nostri colleghi non ce l’hanno fatta e hanno dovuto chiudere”.

L’albergatore ha poi aggiunto:

“Noi facciamo fattura ai clienti di ogni cosa anche delle tasse di soggiorno, loro cosa ci avrebbero dato in cambio di pernotti gratis e 600 euro? Nulla, ovviamente nulla. Ah no, due storie Instagram”.

L’albergatore non era ovviamente costretto ad accettare e ha fatto benissimo a rifiutare se ha ritenuto l’offerta dell’influencer scarna. Ma siamo nel 2023, esiste ancora gente che si stupisce davanti a certe richieste?