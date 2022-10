Influaction lancia progetto Latam per brand italiani nei mercati in lingua spagnola

15 influencer selezionati nei principali Paesi di lingua spagnola (Latam, USA e Spagna), content creator del mondo travel e amanti dell’Italian lifestyle: nasce “Latam”, il progetto di Influencer Marketing dedicato al mercato latino di Influaction, società partecipata da Yobee.

Gli influencer e i creator individuati, sotto la gestione dell’agenzia e dell’intero hub digitale, saranno veri e propri ambasciatori del Belpaese, pronti a far vivere il sogno italiano a milioni di persone appassionate del Made in Italy.

Dare voce alla bellezza del vivere italiano e alle eccellenze del nostro territorio è il cuore di “Latam”, una mission declinata con un duplice obiettivo: offrire ai Brand italiani una efficace opportunità per sostenere e consolidare la propria presenza in oltre 20 Paesi di lingua spagnola, e promuovere agli occhi dei tanti viaggiatori latini, americani e spagnoli, le mete e le attrazioni del nostro Paese, che non ha eguali in termini di ricchezza culturale, storica, architettonica, paesaggistica ed enogastronomica.

La selezione degli influencer Latam effettuata da Influaction si è articolata su più criteri: rilevanza sulle principali piattaforme social, interesse per i viaggi (tutti hanno visitato più Paesi in ogni continente), passione per i valori dell’italianità e capacità di raccontare il “vivere italiano” con personalità, entusiasmo e capacità di coinvolgere emozionalmente.

Questi influencer raggiungono una fanbase aggregata di oltre 14 milioni di follower: una

community ampia, curiosa e interessata, pronta a lasciarsi ispirare in ogni ambito della vita.

Le creators selezionate – il roster ha un forte taglio femminile – sono delle vere e proprie social-star nei Paesi di riferimento. Per citarne alcune:

– Belen Morales @Beluviaja, insegnante cilena residente in Texas; ha viaggiato in più di 30 Paesi e attraverso i suoi canali social ispira 3 milioni di follower a viaggiare per il mondo;

– Roberta Elizondo @Robertaconmaleta, giovane messicana con oltre 1 milione di followers; viaggiatrice del mondo, è una TEDx speaker, una nomade digitale e una imprenditrice sociale;

– Gianni Cersosimo @GianniCersosimo, con oltre mezzo milione di follower su Instagram, influencer argentina ex redattrice di Lonely Planet, ha girato il mondo visitando Paesi in tutti i continenti;

– Cristina Rodriguez @akkicris89, avvocatessa spagnola con oltre 1 milione di follower, con i suoi tutorial di viaggio condivide consigli su luoghi di tutto il mondo.

“E’ una concreta opportunità per molti Brand di posizionarsi come riferimenti aspirazionali del vivere italiano e aprirsi ancora di più a un mercato che ha voglia di lasciarsi contaminare dallo stile e dalla cultura del nostro Paese” – dice Alessandro Bonaccorsi, Ceo di Yobee – “Se c‘è una cosa che accomuna i Paesi di lingua spagnola è il grande amore per l‘Italia e per la sua cultura: i dati parlano chiaro, come confermano i quasi 50 miliardi di valore dell’export italiano in area Latam, USA e Spagna e/o i 5 milioni di turisti di lingua spagnola che ogni anno visitano il nostro Paese”.

Aggiunge Fabrizio Tomei, Ceo di Influaction: “I nostri influencer sono in grado di valorizzare al meglio non solo i Brand che caratterizzano l’italianità nel mondo, ma anche le bellezze paesaggistiche, il patrimonio storico-artistico, le eccellenze enogastronomiche, gli eventi, i percorsi sportivi ed esperienziali che spesso non sono direttamente sotto gli occhi del turista pur appassionato”.