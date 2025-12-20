12.7 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Economia

Inflazione Usa in calo

Da stranotizie
Inflazione Usa in calo

L’inflazione negli Stati Uniti sta rallentando, con un’inflazione CPI annuale del 2,7%, più bassa delle attese del 3,1%. Anche l’inflazione core ha rallentato al 2,6%. Questo dato è importante perché un’inflazione inferiore alle attese potrebbe portare a una politica monetaria più accomodante da parte della Federal Reserve, con tassi di interesse più bassi e maggiore liquidità in circolazione, che storicamente è favorevole sia ai mercati azionari sia a Bitcoin.

Il contesto di inflazione in calo e possibile allentamento monetario si collega perfettamente al portafoglio “Il meglio di Buffett” di InvestingPro, ProPicks. Storicamente, in fasi di tassi più bassi e maggiore liquidità, aziende di qualità tendono a esprimere al meglio il loro valore nel medio-lungo periodo. Il portafoglio “Il meglio di Buffett” mostra una panoramica con le prestazioni rispetto al benchmark, la descrizione del modello ispirato allo stile value di Buffett, l’elenco delle azioni selezionate e il pulsante per copiare nella watchlist.

Le immagini mostrano la sezione InvestingPro – ProPicks del portafoglio “Il meglio di Buffett”, con un rendimento totale del +440,7%, sovraperformance sull’S&P 500 del +297,9%, rendimento annualizzato del +14,7% e Sharpe Ratio di 0,83. Il portafoglio include azioni selezionate con prezzo attuale, rischio, ritorni, Fair Value, proiezioni, salute finanziaria e valutazioni qualitative. È possibile copiare subito il portafoglio su eToro, il Copy Trading è gratuito.

Articolo precedente
Superbonus per ricostruzione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.