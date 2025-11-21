9.6 C
Inflazione Usa, dati in ritardo

Inflazione Usa, dati in ritardo

Il Bureau of Labor Statistics ha annunciato l’annullamento della pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo di ottobre. Ciò lascia la Federal Reserve senza un dato chiave sull’inflazione statunitense in vista della riunione di dicembre. La pubblicazione dei dati, precedentemente prevista per il 7 novembre e poi spostata al 26 novembre, è stata annullata a causa della chiusura delle attività governative, che ha reso impossibile per il Bureau raccogliere retroattivamente alcuni dati.

I dati di novembre, precedentemente previsti per il 10 dicembre, saranno pubblicati il 18 dicembre, dopo la decisione della Fed. La riunione della Fed, nota come Fomc, si terrà il 9 e 10 dicembre. La mancanza dei dati sull’inflazione di ottobre potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve durante la riunione di dicembre. La pubblicazione dei dati di novembre è stata posticipata al 18 dicembre.

