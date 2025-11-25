Inflazione Usa colpisce consumatori

L’inflazione ha contribuito a ridurre la crescita dei redditi, portandola a livelli paragonabili a quelli della lenta ripresa successiva alla Grande Recessione. Ciò potrebbe limitare il potere d’acquisto dei consumatori statunitensi in vista della stagione delle vendite natalizie.

Secondo un’analisi dei dati sui conti bancari condotta dal JPMorgan Chase Institute, le famiglie si avviano verso la fine dell’anno con una crescita dei redditi debole e saldi bancari stabili, una volta corretti per l’inflazione. Tuttavia, i saldi dei conti correnti e di risparmio potrebbero riflettere un trasferimento di fondi verso mercati monetari o strumenti simili a rendimento più elevato, per sfruttare gli attuali tassi d’interesse.

Il quadro generale per le tasche dei consumatori appare misto, con alcuni segmenti demografici chiave sotto pressione, mentre i gruppi con maggiore ricchezza possono attingere ai guadagni di mercati azionari e immobiliari. L’istituto ha stimato che la crescita mediana dei redditi per gli individui tra i 25 e i 54 anni si attesta all’1,6%, una volta corretta per l’inflazione, un livello simile a quello registrato nei primi anni 2010.

I lavoratori più giovani non registrano gli stessi forti aumenti salariali che tipicamente caratterizzano chi cambia lavoro o ottiene promozioni nelle prime fasi della carriera. Circa la metà dei lavoratori tra i 50 e i 54 anni ha subito una perdita di reddito reale, considerando l’inflazione. L’istituto conclude che i consumatori si trovano ad affrontare una stagione di spese natalizie con budget contenuti da una crescita dei redditi debole, ma sostenuti da forti guadagni di Borsa, distribuiti in modo molto diseguale.