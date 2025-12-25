Inflazione Usa colpisce Bitcoin

Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy, ha affermato che Bitcoin è arrivato appena sotto il traguardo delle sei cifre se corretto per l’inflazione, nonostante la criptovaluta abbia raggiunto un massimo storico superiore a 126.000 $ a ottobre. Thorn ha affermato che se si aggiusta il prezzo di Bitcoin per l’inflazione utilizzando i dollari del 2020, BTC non ha mai superato i 100.000 $. In termini di dollari del 2020, il prezzo di Bitcoin ha toccato il picco a 99.848 $.

Il massimo del prezzo corretto per Bitcoin tiene conto della perdita di potere d’acquisto misurata dal Consumer Price Index (CPI), applicata in modo incrementale a ciascun dato sull’inflazione dal 2020 a oggi. Il CPI misura l’inflazione attraverso i prezzi di un paniere di beni e servizi ed è calcolato dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti per monitorare l’evoluzione delle abitudini di spesa.

L’agenzia ha riferito che il CPI è aumentato del 2,7% negli ultimi 12 mesi, al netto degli aggiustamenti stagionali, riducendo il potere d’acquisto del dollaro, che ha perso circa il 20% del suo valore dal 2020. Oggi, secondo il CPI, il prezzo dei beni è 1,25 volte superiore rispetto al 2020 e un dollaro oggi permette di acquistare solo l’80% circa di ciò che si poteva acquistare allora.

L’inflazione negli Stati Uniti rimane elevata, superando il 9% a metà del 2022 durante la pandemia di COVID-19 e rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve. Il calo del dollaro statunitense ha accelerato quest’anno, come misurato dal Dollar Currency Index (DXY), che confronta il dollaro USA con un paniere di valute globali. Il DXY è sceso dell’11% dall’inizio dell’anno, attestandosi a 97,8, e ha toccato un minimo triennale di 96,3 a settembre. Ciò ha dato origine al cosiddetto “debasement trade”, una strategia di investimento in cui i trader acquistano asset che ritengono possano mantenere o aumentare il proprio valore man mano che la valuta fiat perde potere d’acquisto.