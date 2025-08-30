25 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Economia

Inflazione sotto controllo in Italia: come influisce sui prezzi

Da StraNotizie
NEWS

L’inflazione in Italia si presenta attualmente sotto controllo, ma continua a influenzare significativamente il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo i dati Istat, l’inflazione di agosto mostra un aumento del 1,7% rispetto all’anno precedente, con una leggera diminuzione rispetto a luglio, in cui il tasso era dell’1,6%. Questo posiziona l’Italia al di sotto della soglia critica del 2%, un dato positivo nel contesto europeo.

Un aspetto notevole è il calo dei prezzi energetici, che registrano una diminuzione dell’1,6% nel mese e del 4,4% su base annua. Questo abbassamento ha un effetto benefico sulle bollette e sui costi di produzione. Tuttavia, i prezzi dei beni alimentari continuano ad aumentare, raggiungendo un tasso del 4%, con pane, latticini e carne tra i prodotti che subiscono i rincari più significativi. Questa situazione colpisce in particolare le famiglie, incidendo pesantemente sul loro bilancio.

Per quanto riguarda i servizi, i dati rivelano un incremento dello 0,5% mensile e del 2,7% annuale. Le spese relative ai trasporti e all’ospitalità sono tra quelle più influenzate dagli aumenti. Le famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi, avvertono maggiormente questa pressione, poiché una parte consistete delle loro risorse è destinata a consumi primari.

Le previsioni economiche indicano che l’inflazione dovrebbe rimanere al di sotto del 2%, ma variabili come il clima e l’andamento del mercato energetico potrebbero influenzare i prezzi in futuro. In questo contesto, è fondamentale per le famiglie adottare strategie per contenere le spese e valutare opportunità di risparmio, affrontando così insieme le sfide economiche attuali.

Articolo precedente
Champions League: Napoli in trasferta a Manchester City
Articolo successivo
Eventi a San Giuliano Terme: settembre da non perdere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.