Inflazione sotto controllo in Italia: come influisce sui prezzi

L’inflazione in Italia si presenta attualmente sotto controllo, ma continua a influenzare significativamente il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo i dati Istat, l’inflazione di agosto mostra un aumento del 1,7% rispetto all’anno precedente, con una leggera diminuzione rispetto a luglio, in cui il tasso era dell’1,6%. Questo posiziona l’Italia al di sotto della soglia critica del 2%, un dato positivo nel contesto europeo.

Un aspetto notevole è il calo dei prezzi energetici, che registrano una diminuzione dell’1,6% nel mese e del 4,4% su base annua. Questo abbassamento ha un effetto benefico sulle bollette e sui costi di produzione. Tuttavia, i prezzi dei beni alimentari continuano ad aumentare, raggiungendo un tasso del 4%, con pane, latticini e carne tra i prodotti che subiscono i rincari più significativi. Questa situazione colpisce in particolare le famiglie, incidendo pesantemente sul loro bilancio.

Per quanto riguarda i servizi, i dati rivelano un incremento dello 0,5% mensile e del 2,7% annuale. Le spese relative ai trasporti e all’ospitalità sono tra quelle più influenzate dagli aumenti. Le famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi, avvertono maggiormente questa pressione, poiché una parte consistete delle loro risorse è destinata a consumi primari.

Le previsioni economiche indicano che l’inflazione dovrebbe rimanere al di sotto del 2%, ma variabili come il clima e l’andamento del mercato energetico potrebbero influenzare i prezzi in futuro. In questo contesto, è fondamentale per le famiglie adottare strategie per contenere le spese e valutare opportunità di risparmio, affrontando così insieme le sfide economiche attuali.