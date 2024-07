Inflazione, Powell: fatti alcuni progressi su ritorno a target ma non si sbilancia

– Sul ritorno dell’inflazione al livello obiettivo della Federal Reserve negli Usa, “abbiamo fatto alcuni buoni progressi, abbiamo avuto buone letture. Quello che abbiamo detto è che non pensiamo che sia appropriato allentare i tassi finché non abbiamo maggiore fiducia che l’inflazione vada in modo sostenibile verso il 2%. E direi che non abbiamo guadagnato fiducia nel primo trimestre, ma le ultime letture hanno aggiunto una certa fiducia”.

Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell durante un evento a Washington, senza sbilanciarsi sull’ipotesi su cui ora scommettono i mercati di un taglio dei tassi a settembre. “Decideremo volta per volta in base all’evolversi dei dati – ha ribadito, al bilancio dei rischi”, positivi e negativi e “unicamente su quello”, ha puntualizzato: senza essere influenzati dal quadro politico.

Sull’attentato a Donald Trump: “è stato un giorno veramente molto triste per il nostro Paese. Una persona è morta in un comizio, altre due sono rimaste ferite gravemente ferito e sono grato che non siano state più gravi le ferite” dell’ex presidente Usa.

“La violenza politica non trova posto nella nostra società e la condanno con la massima fermezza” ha continuato Powell sottolinenado che “un uomo è morto durante una manifestazione politica e altre due persone sono rimaste gravemente ferite”. Il presidente della Fed ha ribadito: “È semplicemente un giorno triste e devo dire che sono grato che le ferite dell’ex presidente non siano state così gravi”.