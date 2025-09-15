Inflazione nell’Eurozona: il rischio della divergenza tra Paesi

La Banca centrale europea monitora l’inflazione media nella zona euro, ma è fondamentale che i tassi di inflazione dei singoli Paesi non si allontanino ulteriormente nel tempo. Questa affermazione proviene da Martin Kocher, governatore austriaco e membro del consiglio della BCE, in un’intervista recente.

Kocher ha sottolineato che l’attenzione di Francoforte è rivolta all’andamento generale dell’economia europea e al tasso medio di inflazione. Tuttavia, ha evidenziato l’importanza di evitare divergenze nei tassi di inflazione tra i vari Stati membri sul lungo termine. Secondo Kocher, una crescente disparità potrebbe portare a problematiche economiche all’interno della zona euro.