Inflazione nelle Filippine: i nuovi dati e le previsioni

L’inflazione annuale nelle Filippine ha raggiunto l’1,5% ad agosto, un aumento rispetto allo 0,9% di luglio. Questo incremento è stato influenzato dall’aumento dei costi di alloggi, utenze, alimentari e bevande, come riportato dall’agenzia nazionale di statistica.

Il dato sull’inflazione supera le previsioni, fissate al 1,3% da un sondaggio Reuters, e porta la media dell’anno all’1,7%. Tuttavia, questa cifra è ancora sotto l’obiettivo stabilito dalla banca centrale, che si colloca tra il 2,0% e il 4,0% per il 2024.

L’inflazione di fondo, che esclude le voci più volatili come alimenti ed energia, è aumentata al 2,7% nel mese di agosto, rispetto al 2,3% di luglio. La banca centrale prevede che l’inflazione media si attesti all’1,7% per il presente anno, con un incremento previsto al 3,3% nel 2026 e al 3,4% nel 2027. Nella settimana scorsa, la banca centrale ha ridotto il tasso di riferimento per la terza volta consecutiva, segnalando che il ciclo di allentamento monetario sta per concludersi.