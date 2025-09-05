20.4 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Economia

Inflazione nelle Filippine: i nuovi dati e le previsioni

Da StraNotizie
Inflazione nelle Filippine: i nuovi dati e le previsioni

L’inflazione annuale nelle Filippine ha raggiunto l’1,5% ad agosto, un aumento rispetto allo 0,9% di luglio. Questo incremento è stato influenzato dall’aumento dei costi di alloggi, utenze, alimentari e bevande, come riportato dall’agenzia nazionale di statistica.

Il dato sull’inflazione supera le previsioni, fissate al 1,3% da un sondaggio Reuters, e porta la media dell’anno all’1,7%. Tuttavia, questa cifra è ancora sotto l’obiettivo stabilito dalla banca centrale, che si colloca tra il 2,0% e il 4,0% per il 2024.

L’inflazione di fondo, che esclude le voci più volatili come alimenti ed energia, è aumentata al 2,7% nel mese di agosto, rispetto al 2,3% di luglio. La banca centrale prevede che l’inflazione media si attesti all’1,7% per il presente anno, con un incremento previsto al 3,3% nel 2026 e al 3,4% nel 2027. Nella settimana scorsa, la banca centrale ha ridotto il tasso di riferimento per la terza volta consecutiva, segnalando che il ciclo di allentamento monetario sta per concludersi.

Articolo precedente
Monza si prepara al weekend di emozioni in Formula 1
Articolo successivo
Olly raddoppia a Genova: nuova data il 21 giugno 2026!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.