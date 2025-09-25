Inflazione nei servizi in Giappone: crescita e prospettive

Un indicatore importante per l’inflazione nel settore dei servizi in Giappone ha mostrato un’accelerazione ad agosto, come riportato dai dati diffusi giovedì. Questo trend supporta la posizione della Banca del Giappone secondo cui l’aumento dei costi del lavoro contribuirà a mantenere l’inflazione vicino all’obiettivo del 2%.
L’indice dei prezzi alla produzione dei servizi, che indica i prezzi praticati dalle aziende per i servizi, è aumentato del 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando un incremento rispetto al 2,6% rivisto registrato a luglio.
I prezzi degli hotel hanno visto un incremento significativo, salendo del 7,6% su base annua ad agosto, confrontato con il 5,4% del mese precedente. Questo aumento è attribuibile a una forte domanda di servizi turistici provenienti dall’estero.
Dopo aver chiuso un decennio di massicci stimoli economici, la Banca del Giappone ha alzato a gennaio i tassi d’interesse a breve termine allo 0,5%, ritenendo che il Paese stesse per raggiungere stabilmente il suo obiettivo di inflazione.
Con l’inflazione al consumo che supera il 2% da oltre tre anni, la banca centrale ha manifestato la sua disponibilità a ulteriori aumenti dei tassi di interesse se l’economia continuerà a mostrare segni di ripresa moderata.