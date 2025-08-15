29.4 C
Inflazione negli USA: Trump e le sfide economiche attuali

Inflazione negli USA: Trump e le sfide economiche attuali

Il Presidente Trump ha dichiarato oggi nello Studio Ovale che “l’inflazione è scesa a un numero perfetto, bellissimo”. Queste affermazioni si contrappongono ai dati recenti, che mostrano un incremento dell’inflazione all’ingrosso negli Stati Uniti, il più elevato degli ultimi tre anni. Questo aumento segnala che le aziende stanno trasferendo ai consumatori i costi più elevati delle importazioni, in parte dovuti ai dazi.

Betsey Stevenson, docente di Politica Pubblica ed Economia presso l’Università del Michigan, ha commentato le parole del Presidente durante il programma “Balance of Power” di Bloomberg. Ha evidenziato che i dazi stanno contribuendo a questo aumento dell’inflazione e ha mostrato perplessità riguardo alla pressione esercitata da Trump sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, affinché riduca i tassi d’interesse.

