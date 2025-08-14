24.5 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Inflazione negli Stati Uniti: l’IA guida il mercato globale

L’inflazione negli Stati Uniti ha mostrato segni di stabilità, grazie alla diminuzione dei prezzi dei carburanti, ma ci sono previsioni di un aumento in vista di un previsto taglio dei tassi d’interesse a settembre, secondo NBC News. Questo contesto ha spinto le borse mondiali verso nuovi massimi, evidenziando l’importanza dell’Intelligenza Artificiale (IA) nell’economia attuale.

L’analisi dei centri di ricerca, come l’Economist Intelligence Unit, suggerisce che il mercato sta attraversando una fase influenzata dall’IA, con alcune società leader del settore che rappresentano una parte significativa del valore di Wall Street. Le borse europee, da parte loro, beneficiano dei programmi di sviluppo della difesa, ma l’IA gioca un ruolo cruciale anche per i produttori di armamenti.

La rivoluzione dell’IA è considerata solo all’inizio, e nonostante il rischio di una bolla non sembri concreto come in passato, gli investimenti in conto capitale sono in crescita. Questi investimenti comprendono la costruzione di data center, strutture essenziali per il funzionamento dell’IA. Progetti significativi stanno emergendo in tutto il mondo, compresi nuovi data center in Italia.

Un esempio è quello di Tassullo, dove sta sorgendo un data center all’interno di una vecchia miniera. Il progetto, finanziato in parte dall’Università di Trento, è un segnale della crescente integrazione dell’IA nelle industrie. Tuttavia, la sfida principale rimane l’impatto dell’IA sul lavoro, visto che aziende come Nvidia, con molti meno dipendenti, generano fatturati significativamente superiori rispetto a settori più tradizionali.

Negli Stati Uniti, la supremazia nell’IA è minacciata dalla Cina, che sta emergendo come competitor nel settore, grazie a costi inferiori e accademici di alto livello. Le università cinesi dominano la ricerca nell’IA, suggerendo una crescente competitività globale.

