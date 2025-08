Inflazione luglio 2023: dati e prospettive nell’eurozona

L’andamento dell’inflazione nell’eurozona continua a suscitare attenzione. Secondo le ultime rilevazioni dell’Ufficio statistico dell’Unione europea, Eurostat, l’inflazione annuale di luglio si attesta al 2%, lo stesso valore registrato a giugno.

Analizzando le diverse componenti, i generi alimentari, alcol e tabacco mostrano il tasso più elevato, fissato al 3,3%, in aumento rispetto al 3,1% del mese precedente. I servizi seguono con un tasso del 3,1%, in leggero calo dal 3,3% di giugno. I beni industriali non energetici mostrano un incremento all’0,8%, rispetto allo 0,5% del mese precedente. Il settore energetico, invece, continua a presentare un tasso negativo, pari a -2,5%, sebbene in miglioramento rispetto al -2,6% di giugno.

Per quanto riguarda l’Italia, l’inflazione si attesta all’1,7% a luglio, secondo le stime di Eurostat. Questi dati offrono uno spaccato utile sulla situazione economica attuale nell’area e sulle tendenze inflazionistiche che potrebbero influenzare le decisioni politiche e monetarie future.